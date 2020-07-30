«Інтер» готовий підписати Мессі – ЗМІ

Міланський клуб запропонує Мессі чотирирічний контракт на 260 мільйонів євро.

«Інтер» хоче підписати форварда «Барселони» Ліонеля Мессі. Міланський клуб налаштований підписати аргентинця на правах вільного агента в 2021 році, повідомляє Marca.

«Інтер» готовий запропонувати Мессі чотирирічний контракт на 260 мільйонів євро. Після вирахування податків його зарплата складе 50 мільйонів в рік, що більше, ніж у Кріштіану Роналду в «Ювентусі».

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Контракт Мессі з «Барселоною» діє до 30 червня 2021 року, керівництво каталонського клубу раніше неодноразово висловлювало впевненість в тому, що аргентинець продовжить угоду.

У цьому сезоні Мессі провів за «Барселону» 33 матчі в Ла Лізі, забив 25 м'ячів і зробив 23 гольові передачі. Він став кращим бомбардиром і асистентом чемпіонату.