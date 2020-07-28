Мессі став кращим дріблером чемпіонату Іспанії вшосте за 10 років

Мессі став кращим дріблером чемпіонату Іспанії вшосте за 10 років

Укрінформ
Нападник "Барселони" Ліонель Мессі став кращим дріблером футбольного чемпіонату Іспанії-2019/20.

Про це повідомляє Marca.

33-річний капітан каталонського клубу зробив 182 обведення за сезон і з запасом посів перше місце в рейтингу. Друге місце - у півзахисника "Бетіса" Набіля Фекіра (98 обводок), на третю сходинку потрапив Андре-Франк Замбо з "Вільярреала" (86).

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Мессі ставав кращим дріблером за підсумками сезону чемпіонату Іспанії 6 разів за останні 10 років. Аргентинець продемонстрував найкращий показник в сезоні-2010/11, зробивши 186 обведень.

У сезоні-2019/20 на рахунку Мессі 25 голів і 22 результативних передачі в 33 матчах чемпіонату Іспанії.

Фото: Getty Images.

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