Мессі в рекордний раз став найкращим бомбардиром Ла Ліги

Аргентинський форвард "Барселони" Ліонель Мессі усьоме в кар'єрі став кращим бомбардиром чемпіонату Іспанії з футболу.

Для перемоги Мессі вистачило 25 голів в 33 матчах, повідомляє Укрінформ.

Його найближчий переслідувач Карім Бензема з "Реала" зупинився на позначці в 21 забитий м'яч.

Для Мессі цей титул став сьомим у кар'єрі. Попередній рекорд належав екс-форварду "Атлетика" Тельмо Зарра, який ставав кращим бомбардиром Ла Ліги шість разів.

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Раніше Мессі встановив рекорд Ла ліги за кількістю результативних передач за сезон.

Фото: ФК "Барселона".