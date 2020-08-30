Мессі заробить у «Ман Сіті» 500 млн євро за 5 років

За контрактом Мессі відіграє три роки за «Ман Сіті» і два роки за «Нью-Йорк Сіті». У клубів один власник.

Стала відома можлива зарплата форварда «Барселони» Ліонеля Мессі в «Манчестер Сіті» в разі трансферу в англійський клуб. Нападник зароблятиме 50 мільйонів євро за сезон, повідомляє журналіст beIN Sports Танкреді Палмері.

«Ман Сіті» готовий виплатити аргентинцеві 500 мільйонів євро за 5 років після вирахування податків.

Палмері відзначає, що Мессі також отримає бонус у розмірі 250 мільйонів євро після 3 проведених років в «Ман Сіті» і переходу в «Нью-Йорк Сіті», де аргентинець відіграє ще 2 роки за контрактом.

Як повідомляв Укрінформ, 30 серпня Мессі не з'явився на клубну базу «Барселони» на медогляд і проведення тесту на коронавірус, а наступного дня він не планує приходити на старт передсезонної підготовки.