Мессі відновив тренування в "Барселоні"

Форвард іспанської "Барселони" Ліонель Мессі повернувся до тренувань з командою.

Пресслужба каталонського клубу оприлюднила в Twitter фото Мессі з тренування, передає Укрінформ.

33-річний Мессі є вихованцем "Барселони" і грає в основному складі команди з 2003 року. Разом з клубом він здобув 34 трофея. На його рахунку 634 забитих м'ячів і 285 гольових передач в 731 матчі.

Після розгромної поразки від мюнхенської "Баварії" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА (2:8) повідомлялося, що аргентинець хоче залишити команду.

Втім, 4 вересня Мессі оголосив, що залишиться в "Барселоні".

Фото: twitter.com/FCBarcelona.