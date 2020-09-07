Мессі відновив тренування в "Барселоні"
Укрінформ
Форвард іспанської "Барселони" Ліонель Мессі повернувся до тренувань з командою.
Пресслужба каталонського клубу оприлюднила в Twitter фото Мессі з тренування, передає Укрінформ.
33-річний Мессі є вихованцем "Барселони" і грає в основному складі команди з 2003 року. Разом з клубом він здобув 34 трофея. На його рахунку 634 забитих м'ячів і 285 гольових передач в 731 матчі.
Після розгромної поразки від мюнхенської "Баварії" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА (2:8) повідомлялося, що аргентинець хоче залишити команду.
Втім, 4 вересня Мессі оголосив, що залишиться в "Барселоні".
Фото: twitter.com/FCBarcelona.