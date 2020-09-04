Мессі залишається в «Барселоні»

Аргентинський нападник виступив із заявою.

Нападник «Барселони» Ліонель Мессі виступив із заявою, в якій повідомив, що продовжить виступати в складі каталонського клубу, повідомляє Goal.com.

«Я не був щасливий і хотів піти. Мені не дали цього зробити, тому я залишуся в клубі, щоб не починати судових розглядів. Керівництво клубу на чолі з Бартомеу - це катастрофа», - сказав Мессі.

В кінці серпня стало відомо, що форвард має намір покинути «Барсу» і хоче перейти в «Ман Сіті». Однак керівництво каталонського клубу зайняло жорстку позицію і відмовився відпускати футболіста менш ніж за 700 млн євро.

Як повідомляв Укрінформ, після зустрічі між батьком футболіста – Хорхе Мессі і президентом клубу Жозепом Бартомеу гравець передумав і вирішив залишитися в «Барселоні».