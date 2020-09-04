Мессі передумав і хоче залишитися в «Барселоні» ще на рік – ЗМІ

Аргентинець не хоче суду і готовий на примирення.

Форвард «Барселони» Ліонель Мессі може залишитися в каталонському клубі, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, ситуація з можливим переходом аргентинця може змінитися найближчим часом. Мессі вже планує змінити своє рішення і залишитися в «Барселоні» ще на один рік.

Основна причина – непохитна позиція «Барселони» з продажу футболіста. Президент клубу Жозеп Бартомеу не має наміру відпускати Мессі, в зв'язку з чим гравець змушений звернутися в суд для розірвання контракту. Цей варіант для Мессі не є прийнятним.

Marca підкреслює, що 33-річний аргентинець не хоче залишати «Барселону» з конфліктом, як свого часу пішов форвард Неймар. Мессі хоче помиритися з клубом і піти через рік.

Як повідомляв Укрінформ, майбутнє нападника «Барселони» Ліонеля Мессі залишається невизначеним. Гравець не збирається повертатися в команду, а батько Мессі не зміг владнати конфлікт з керівництвом клубу.