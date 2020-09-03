Мессі ігнорує тренування «Барселони», зустріч його батька з клубом не дала результатів

Переговори зайшли в глухий кут – клуб вимагає, аби Мессі повернувся в команду.

Майбутнє нападника «Барселони» Ліонеля Мессі залишається невизначеним. Гравець не збирається повертатися в команду, а батько Мессі не зміг владнати конфлікт, повідомляє видання Sport.

33-річний аргентинець не тренуватиметься під керівництвом Рональда Кумана в складі «Барселони». Футболіст не вважає себе гравцем «Барселони».

Зустріч між батьком Мессі – Хорхе і президентом «Барси» Жозепом Бартомеу не принесла результатів. Каталонський клуб продовжує наполягати на виплаті 700 мільйонів євро відступних.

Як повідомляв Укрінформ, британські ЗМІ переконані, що «Барселона» вже прийняла рішення продати Мессі за 280 мільйонів євро.