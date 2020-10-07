У Києві виявили 383 нових хворих з коронавірусом

У Києві підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні, 7 жовтня, вже 25 474, за добу - 383.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Кількість виявлених хворих у нашому місті, на жаль, не зменшується. За минулу добу плюс 383 людини, 6 випадків летальні. Всього коронавірус в Києві забрав життя - 442 людей", - сказав Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворіли: 212 жінок віком від 18 до 94 років, 14 дівчат від трьох місяців до 16 років, 144 чоловіка віком від 19 до 87 рокiв та 13 хлопчиків від двох років до 17. Захворіли також 15 медиків.

Кличко підкреслив, що збільшилася кількість тих, хто одужав, - за минулу добу 349 людей.

"Всього коронавірус подолали 8 894 мешканці Києва. Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 71, в Оболонському – 50, в Шевченківському районі – 49 випадків", - сказав він.

Як повідомлялося, в Україні станом на 7 жовтня лабораторно підтверджено 239 337 випадків COVID-19, з них за добу – 4 753.