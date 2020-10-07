На Київщині за добу - 192 нові випадки коронавірусу, семеро людей померли

В Київській області підтверджено вже 10 291 випадок захворювання на коронавірус, в тому числі у 854 дітей та у 1 112 медичних працівників.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, повідомляє пресслужба КОДА.

«За добу маємо 192 нових випадків захворювання на коронавірус, з яких 18 – це діти. Пам’ятайте про головні правила безпеки – носіть маски, користуйтесь антисептиками, дотримуйтесь соціальної дистанції. Бережіть себе», - підкреслив голова КОДА.

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1339 хворих, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 8952 осіб.

Одужало всього 6075 осіб, з них 505 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 65 осіб, з них 2 дитини.

Загалом за період епідемії у Київській області помер 209 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшло повідомлення про сім летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19 (померли чотири чоловіки, з них двоє, 84 та 87 років (м. Вишгород), 78 років (м. Бориспіль), 48 років (м. Вишневе Києво-Святошинського району) та троє жінок, 73 роки (м. Бориспіль), 71 рік (с. Щасливе Бориспільського району), 74 роки (м. Бровари)).

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 14011 повідомлень про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 267 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 24336 контактними особами.

Як повідомлялося, в Україні станом на 7 жовтня лабораторно підтверджено 239 337 випадків COVID-19, з них за добу – 4 753.