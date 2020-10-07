В Україні за добу зафіксували 4753 випадки коронавірусу

В Україні станом на 7 жовтня лабораторно підтверджено 239 337 випадків COVID-19, з них за добу – 4 753.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Сьогодні рекорд по кількості людей - 2 569 пацієнтів, які за минулу добу одужали і перемогли COVID-19. Але в той же час у нас антирекорд по кількості захворілих - за минулу добу у нас захворіли 4 753 особи, з них 219 дітей та 251 медпрацівник”, - сказав Степанов.

Зафіксовано 77 летальних випадків. За добу госпіталізовано 730 осіб, загалом в лікарнях з діагнозом COVID-19 або підозрою на нього перебуває 18 039 пацієнтів з середнім або важким перебігом хвороби.

Загалом з початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 239 337 людей, з них 15 259 дітей, 16 864 медпрацівника, одужали 105 тисяч 970 осіб, 4 597 - летальних випадків.