Вакцина від COVID-19 може бути готова до кінця 2020 року - ВООЗ
Як передає Укрінформ, про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус під час зустрічі Виконавчого ради ВООЗ.
«Нам буде необхідна вакцина, і є надія, що до кінця цього року у нас вийде отримати вакцину. Є надія », - сказав Гебреєсус.
Він вважає, що необхідно продовжувати використовувати наявні інструменти для боротьби з COVID-19, оскільки багато країн з їх допомогою змогли «придушити і контролювати пандемію», але у той же час потрібно «інвестувати в нові технології, і саме тому ми запустили ACT Accelerator (проект щодо отримання та розподілу вакцин від коронавірусу)».
Як повідомлялося, станом на ранок 7 жовтня у світі зафіксовано 36 044 751 випадок коронавірусу, зокрема 1 054 604 летальні випадки і 27 149 068 випадків одужання.