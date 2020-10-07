Вакцина від COVID-19 може бути готова до кінця 2020 року - ВООЗ

Вакцина від коронавірусу може бути готова до кінця цього року.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус під час зустрічі Виконавчого ради ВООЗ.

«Нам буде необхідна вакцина, і є надія, що до кінця цього року у нас вийде отримати вакцину. Є надія », - сказав Гебреєсус.

Він вважає, що необхідно продовжувати використовувати наявні інструменти для боротьби з COVID-19, оскільки багато країн з їх допомогою змогли «придушити і контролювати пандемію», але у той же час потрібно «інвестувати в нові технології, і саме тому ми запустили ACT Accelerator (проект щодо отримання та розподілу вакцин від коронавірусу)».

Як повідомлялося, станом на ранок 7 жовтня у світі зафіксовано 36 044 751 випадок коронавірусу, зокрема 1 054 604 летальні випадки і 27 149 068 випадків одужання.