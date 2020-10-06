Китай веде переговори з ВООЗ щодо оцінки своїх вакцин проти COVID-19

Китай здійснює кроки щодо можливості міжнародного використання вакцин проти COVID-19 власного виробництва – ведуться переговори щодо їх оцінки Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Сокорро Ескалате, координатор ВООЗ з питань основних лікарських засобів та медичних технологій у західній частині Тихоокеанського регіону, заявила на прес-конференції 6 жовтня, що Китай проводить попередні обговорення з ВООЗ щодо включення його вакцини до списку ВООЗ для екстреного використання.

Процедура ВООЗ щодо оцінки вакцин екстреного використання дозволяє оцінити неліцензовані вакцини та методи лікування, щоб пришвидшити їх доступність під час надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я.

Ця процедура допомагає державам-членам ВООЗ та закупівельним агенціям ООН визначити прийнятність застосування вакцини.

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«Потенційно завдяки цьому списку для екстреного використання можна оцінити якість та безпеку цих вакцин та оцінити ефективність, тоді вони (Китай – ред.) можуть перейти до отримання наших ліцензій», - сказала Ескалате.

Як повідомлялося, станом на ранок 6 жовтня у світі зафіксовано 35 701 674 випадки коронавірусу, зокрема 1 045 953 летальні випадки та 26 870 533 випадки одужання.