У Туреччині вакцини від коронавірусу почали випробовувати на людях

У Туреччині почалося тестування на людях відразу трьох вакцин від коронавірусу Covid-19 власного виробництва.

Про це йдеться в доповіді глави МОЗ Фахреттіна Коджі президенту Республіки Реджепу Таїпу Ердогану, повідомиляє Укрінформ із посиланням на Anadolu.

Так, міністр інформував, що випробування на людях одного з препаратів можуть завершитися через тиждень-максимум десять днів.

Своєю чергою турецький лідер зазначив, що найближчим часом очікує початку виробництва власної вакцини та застосування її на людях.

Читайте також: Індія в ООН пообіцяла світовій спільноті допомогти з вакциною проти коронавірусу

Нагадаємо: за останніми даними, в Республіці зафіксовано 323 014 випадків зараження COVID-19, з них 283 868 закінчилися одужанням і 8384 - смертю. Країна займає 18 місце у світі за кількістю інфікованих.

Раніше влада Туреччини дозволила проведення клінічних випробувань на людях однієї з двох вакцин проти коронавірусу, тестування на тваринах яких завершилося успішно.