У Туреччині вакцини від коронавірусу почали випробовувати на людях
Про це йдеться в доповіді глави МОЗ Фахреттіна Коджі президенту Республіки Реджепу Таїпу Ердогану, повідомиляє Укрінформ із посиланням на Anadolu.
Так, міністр інформував, що випробування на людях одного з препаратів можуть завершитися через тиждень-максимум десять днів.
Своєю чергою турецький лідер зазначив, що найближчим часом очікує початку виробництва власної вакцини та застосування її на людях.
Нагадаємо: за останніми даними, в Республіці зафіксовано 323 014 випадків зараження COVID-19, з них 283 868 закінчилися одужанням і 8384 - смертю. Країна займає 18 місце у світі за кількістю інфікованих.
Раніше влада Туреччини дозволила проведення клінічних випробувань на людях однієї з двох вакцин проти коронавірусу, тестування на тваринах яких завершилося успішно.