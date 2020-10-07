Степанов назвав область, де найбільше нових хворих на COVID-19 за день

У Харківській області, та зокрема в Харкові, за добу зафіксовано найбільше випадків захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“За останню добу найбільша кількість нових випадків зареєстрована в Харківській області — 685, в тому числі Харків — 509 випадків. Це в тому числі (питанні - ред.) до місцевої влади, якій "дуже потрібно" було проводити концерт 3 жовтня в такій ситуації. Місто Київ — 383 випадки, Одеська область - 316 випадків, Дніпропетровська область — 316 випадків, в тому числі Дніпро — 237, Донецька область — 263 випадки”, - поінформував Степанов.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 7 жовтня лабораторно підтверджено 239 337 випадків COVID-19, з них за добу – 4 753.