Степанов розкритикував владу Харкова через концерт Полякової

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розкритикував владу Харкова через проведення в місті 3 жовтня концерту до Дня вчителя під час карантину.

Як передає кореспондент Укрінформу, на брифінгу Степанов наголосив, що найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 за минулу добу зареєстрована в Харківській області - 446, зокрема у самому Харкові 285.

“Харків, який кожного дня встановлює антирекорди. Для місцевої влади було дуже важливо провести цей концерт? Звичайно, у нас же головне не здоров'я громадян, а вибори. Тому обов'язково треба було провести цей концерт, зібрати тисячі людей, щоб потім подивитися, яка кількість захворілих буде через тиждень або 10 днів. Це така логіка в місцевої влади?” - заявив Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, у Новобаварському районі Харкова попри обмеження "помаранчевої зони" 3 жовтня провели концерт до Дня вчителя, на якому виступала співачка Оля Полякова. Поліція розслідує порушення карантину.

В Україні станом на 5 жовтня лабораторно підтверджено 230 236 випадків COVID-19, з них за добу 3 774.