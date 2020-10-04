У Харкові Полякова «відгриміла» концерт попри карантин - поліція відкрила справу

У Новобаварському районі Харкова попри обмеження "помаранчевої зони" 3 жовтня провели концерт до Дня вчителя, на якому виступала співачка Оля Полякова. Поліція розслідує порушення карантину.

Про це повідомила поліція Харківської області, передає Укрінформ.

"3 жовтня 40 співробітників Новобаварського та Холодногірського відділів поліції знаходилися за місцем проведення масових заходів з метою роз’яснення громадянам правил дотримання карантину, а також фіксації протиправних дій з боку організаторів заходу", - йдеться у повідомленні.

Слідчим внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу розміром від 17 до 51 тисячі гривень або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Фото: МГ "Об'єктив"