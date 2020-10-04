У Харкові Полякова «відгриміла» концерт попри карантин - поліція відкрила справу
Про це повідомила поліція Харківської області, передає Укрінформ.
"3 жовтня 40 співробітників Новобаварського та Холодногірського відділів поліції знаходилися за місцем проведення масових заходів з метою роз’яснення громадянам правил дотримання карантину, а також фіксації протиправних дій з боку організаторів заходу", - йдеться у повідомленні.
Слідчим внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу розміром від 17 до 51 тисячі гривень або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.
Фото: МГ "Об'єктив"