Літній «релакс», початок осені та вибори: Єрмак сказав, чому зросла COVID-статистика

В Україні епідемічна ситуація перебуває під жорстким контролем, і якщо виникають якісь проблеми – вони одразу вирішуються.

Як передає Укрінформ, про це сказав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє пресслужба глави держави.

Він зазначив, що майже щодня відбуваються селекторні наради під головуванням Президента України Володимира Зеленського за участю представників усіх центральних органів влади, зокрема міністра охорони здоров’я та головного санітарного лікаря.

"Досить часто відбуваються зустрічі з головами ОДА. Ви бачите багато поїздок Президента країною. Звісно, у кожній він відвідує одну з медичних установ, заслуховує звіти голови обласної державної адміністрації, профільних лікарів. Ми дуже добре поінформовані про ту ситуацію, яка є", – сказав Єрмак.

За словами керівника Офісу Президента, однією з причин зростання показників захворюваності на коронавірус в Україні є збільшення кількості тестувань. Крім того, негативно впливає чинник наближення місцевих виборів. "Деякі місцеві чиновники, женучись за швидкими політичними дивідендами, на жаль, забувають, що життя людини – це найдорожче. Безумовним фактором було літо, люди трохи розслабилися. Все це призвело до зростання. І плюс – початок осені. Це завжди зростання інфекційних захворювань, грип", – зазначив він.

Єрмак наголосив, що в Офісі Президента "не розслабляються ні на хвилину". "Все перебуває під жорстким контролем, моніториться. І якщо виникають якісь проблеми, то одразу знаходяться рішення", – додав він.

Водночас керівник Офісу Президента зауважив, що так званої другої хвилі поширення коронавірусу не вдається уникнути багатьом країнам. "Її не вдалося уникнути нікому в цьому світі. Сьогодні друга хвиля спостерігається практично в усіх країнах. Є різні тенденції, причому в деяких країнах, де була дуже висока і, скажімо, трагічна ситуація під час першої хвилі, на превеликий жаль, (це. – Ред.) повторюється і під час другої. Тому це загальна тенденція", – сказав Єрмак.

Як повідомлялося, в Україні станом на 4 жовтня лабораторно підтверджено 226 462 випадки COVID-19, з них за добу – 4 140.