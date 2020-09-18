Передвиборчі ігри та COVID-19: у Зеленського є версія, чому "стрибнула" захворюваність

Президент Володимир Зеленський вважає, що якби не місцеві вибори, захворюваність на COVID-19 в Україні була б меншою, та виступає проти компромісів із місцевою владою щодо пом’якшення карантинних обмежень.

Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ на Тернопільщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вважаю, що якби не місцеві вибори, і кажу вам відверто, захворювання б у нас було б менше”, - сказав Президент.

На його думку, люди завжди орієнтуються на лідерів своїх ОТГ, сіл чи міст.

“Якщо мер виходить і каже: я вважаю, що влада переоцінює складність ситуації, я вважаю, що нічого немає страшного, я вважаю, що можна день міста проводити і збирати по 20-30 тисяч людей, люди бачать, орієнтуються і люди себе так поводять. Тому відповідальність саме на такому керівництві”, - підкреслив Зеленський.

Водночас глава держави зазначив, що на початку пандемії в нас був найкращий результат в усій Європі, Україна повністю своїми карантинними заходами “збила” першу хвилю захворювання, коли було максимум до 300 людей на день.

Після того, за його словами, почалися політичні ігри, й “деякі представники місцевої влади, особливо в містах, особливо в містах обласних, почали чомусь воювати на словах з центральною владою через те, що влада закручує гайки, як то кажуть, і хотіли пом’якшення карантину”.

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“Я вважаю, що урядовці дуже рефлексують на слова, на заклики, якісь погрози місцевих еліт. Тому я ні на які б компроміси ні з ким би не йшов, тому що обернеться будь-який компроміс кількістю захворілих, а це результатом буде кількість, на жаль, померлих людей”, - відповів Зеленський на запитання про можливі компроміси з місцевою владою щодо карантину.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 17 вересня, виявили 3 228 випадків зараження коронавірусом.