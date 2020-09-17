Зеленський закликав українців відповідально поставитися до місцевих виборів

Президент Володимир Зеленський закликав українців відповідально підійти до місцевих виборів, що відбудуться 25 жовтня.

Про це він заявив на презентації стратегії розвитку Львівщини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хочу попросити жителів кожної області відповідально поставитися до місцевих виборів, які будуть 25 жовтня", - зазначив глава держави.

Він підкреслив, що для успіху кожного регіону ці вибори не менш важливі, ніж парламентські чи президентські.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

5 вересня розпочався виборчий процес.

Із 15 до 24 вересня відбувається офіційне висування кандидатів.