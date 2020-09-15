Голова ЦВК не вірить, що суд може скасувати місцеві вибори

Голова Цетральної виборчої комісії Олег Діденко не вбачає перспективи скасування місцевих виборів у судовому порядку.

Про це він сказав під час зустрічі з послами країн Великої сімки 14 вересня, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

"Не думаю, що станом на сьогодні такі перспективи існують. Крім того, виборчий процес уже розпочався. Відповідно до Конституції України зупинення виборчого процесу можливе лише в разі введення в Україні або окремих місцевостях надзвичайного чи воєнного стану", - сказав Діденко.

Як повідомлялося, 10 вересня Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом щодо скасування постанови ЦВК "Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року". Відповідний позов подала громадська організація "Всеукраїнське об’єднання сільських голів, депутатів сільрад і селян "Порятунок села" до Центральної виборчої комісії. На думку позивача, оскаржувана постанова прийнята з порушенням положень Виборчого кодексу.

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Підготовче судове засідання призначено на 2 жовтня 2020 р.

Верховна Рада 15 липня призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

На засіданні 8 серпня ЦВК призначила на 25 жовтня 1441 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в усіх 24 областях України.

Фото: cvk.gov.ua