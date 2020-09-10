Суд відкрив справу за позовом про скасування виборів 25 жовтня

Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) відкрив провадження у справі за позовом щодо скасування постанови ЦВК про проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня 2020 року і призначив підготовче судове засідання на 2 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі щодо оскарження постанови Центральної виборчої комісії №160 від 8 серпня 2020 року "Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідний позов подала громадська організація "Всеукраїнське об’єднання сільських голів, депутатів сільрад і селян "Порятунок села" до Центральної виборчої комісії. На думку позивача, оскаржувана постанова прийнята з порушенням положень Виборчого кодексу.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче судове засідання на 2 жовтня 2020.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 15 липня призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

На засіданні 8 серпня ЦВК призначила на 25 жовтня 1441 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в усіх 24 областях України.