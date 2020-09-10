Раді пропонують скоротити строк охорони приміщень виборчих комісій

Депутати із «Слуги народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №4070 щодо скорочення строку, за який Нацполіція зобов’язана забезпечити цілодобову охорону приміщень виборчих комісій.

Як передає Укрінформ, текст відповідного проєкту закону оприлюднили на сайті парламенту.

Автори законопроєкту пропонують внести зміни до статті 61 Виборчого кодексу. Так, пропонується передбачити, щоб органи Нацполіції зобов’язувалися не пізніш як за три дні до дня виборів забезпечити цілодобову охорону приміщень виборчих комісій, а також у разі необхідності, за зверненням Центральної виборчої комісії, – органів ведення Державного реєстру виборців. На сьогодні, відповідно до чинної редакції Виборчого кодексу, цей строк становить не пізніше восьми днів.

У пояснювальній записці зазначається, що такий строк є необґрунтованим і таким, що не враховує реальну можливість реалізації органами Нацполіції покладених на них повноважень, виходячи з наявної чисельності поліцейських і виконання ними інших завдань службової діяльності, визначених законом «Про Національну поліцію».

Автори документа звертають увагу на те, що на сьогодні, відповідно до інформації ЦВК, для проведення виборів на території України утворюється понад 30 тисяч виборчих комісій. При цьому для виконання завдань із забезпечення правопорядку необхідно залучити щонайменше двох поліцейських на одну дільницю. Відповідно, необхідна кількість особового складу становить понад 60 тисяч поліцейських.

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Водночас на поліцейських покладається виконання й інших функцій, передбачених законом «Про Національну поліцію», зокрема реагування на заяви та звернення громадян, підтримання публічного порядку та безпеки, забезпечення безпеки дорожнього руху, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень. На сьогодні до виконання цих завдань щодобово залучається понад 20 тисяч поліцейських на зміну, які забезпечують безперервний процес реагування на повідомлення громадян.

Із огляду на проведення попередніх виборів, найбільш прийнятною практикою забезпечення на належному рівні охорони виборчої документації є виставлення поліцейських на виборчі дільниці лише після завезення до неї виборчої документації.

Запропоновані проєктом закону зміни вносяться для вдосконалення виборчого законодавства, зокрема організаційних заходів забезпечення виборчого процесу, оптимізації завдань, покладених на органи Національної поліції України із забезпечення цілодобової охорони приміщень відповідних виборчих комісій та виборчих бюлетенів.

Авторами законопроєкту виступили голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін і голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород, перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня 2020 року.