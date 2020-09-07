До суду подали позов про скасування постанови ЦВК про вибори 25 жовтня

Громадська організація подала позов до Окружного адмінсуду Києва проти Центральної виборчої комісії з вимогою просить скасувати постанову від 8 серпня про місцеві вибори 25 жовтня 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє преслужба ОАСК.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов громадської організації "Всеукраїнське об’єднання сільських голів, депутатів сільрад і селян "Порятунок села" до Центральної виборчої комісії. Суд просять скасувати постанову ЦВК №160 від 8 серпня 2020 року "Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

На думку позивача, зазначили в суді, оскаржувана постанова прийнята з порушенням положень Виборчого кодексу України.

Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Зараз суд вирішує питання відкриття адміністративного провадження.

Згідно з відкритими даними, громадська організація "Всеукраїнське об’єднання сільських голів, депутатів сільрад і селян "Порятунок села" зареєстрована в Києві, її керівник - Аркадій Корнацький, він був депутатом Верховної Ради VIII скликання від партії "Блок Петра Порошенка".

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 5 вересня офіційно стартував виборчий процес з проведення місцевих виборів, що заплановані на 25 жовтня.

Цьогорічні вибори голів і депутатів сільських, селищних та міських рад відбуватимуться за новим Виборчим кодексом, що враховує нову територіальну основу України і кількість виборців у громаді.

15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.