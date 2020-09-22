Степанов — про фестиваль Хортиця Freedom на піку пандемії: Це треш якийсь

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розкритикував проведення в Запоріжжі музичного фестивалю Хортиця Freedom в минулі вихідні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він сказав на брифінгу.

“Запорізька область - за минулу добу (захворіло на COVID-19 - ред.) 100 осіб. Вчора побачив світлини з проведення свята Хортиця Freedom, виходячи зі світлин, був концерт... У нас в країні кожного дня реєструється близько 3 тисяч хворих, кожного дня помирають люди від COVID-19, збільшується кількість людей, які госпіталізуються, мають важкий перебіг хвороби. У мене питання до організаторів цих свят, до місцевої влади: вам не дає спокою, що ви не знаходитеся у своєрідних лідерах по захворюваності?”,- заявив Степанов.

Він додав, що буде звертатися до колег в уряді, які відповідальні за контроль за дотриманням протиепідемічних заходів.

Також Степанов нагадав, що тиждень тому провів нараду з мерами міст, де були обговорені питання, зокрема роботи шкіл та дитсадків в червоних зонах, визначено, що обмеження в червоних зонах будуть вводитися спільним рішенням Державної та регіональних комісій ТЕБ та НС.

“І головне - ми домовилися, що ми не проводимо масових заходів, бо масові заходи є великою небезпекою з точки зору розповсюдження коронавірусної хвороби.... Це просто треш якийсь, те що ви робите, у мене немає іншого слова, коли я побачив світлини з цієї події”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 22 вересня в Україні зафіксовано 181 237 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу виявили 2 884 нових випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, за добу померли 59 осіб.

Фото: Khortytsia Freedom