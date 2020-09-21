В лікарнях України понад 13 тисяч ліжок зайняті хворими на COVID-19 - Степанов

В лікарнях України близько 13 108 ліжок зайняті хворими на коронавірус.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова".

"Майже з 36 тисяч ліжок, які у нас відведені для хворих на коронавірус, вже близько 13 108 ліжок сьогодні на ранок були зайняті хворими з підтвердженим діагнозом або з симптоматикою коронавірусу", - сказав Степанов.

Він зазначив, що за пів року кількість підготовлених ліжок було збільшено в три рази.

Також Степанов розповів, що на початку квітня в Україні робили 200 тестів на коронавірус за добу, а зараз робиться 30 тисяч тестів на добу. За минулий тиждень було зроблено 188 тисяч ПЛР-тестів.

Він додав, що наразі в середньому по Україні лікарні на півтора місяця забезпечені засобами індивідуального захисту.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 20 вересня, виявили 2 675 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом в Україні від початку пандемії коронавірус підтверджений у 178 353 осіб.