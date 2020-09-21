В Україні за тиждень кількість ПЛР-тестувань зросла на 24 тисячі
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми продовжуємо збільшувати кількість тестувань методом ПЛР - це основний метод діагностики коронавірусу. За минулий тиждень ми зробили 188 349 тестувань методом ПЛР. Це на 24 тисячі більше, ніж було на позаминулому тижні, коли було 164 929 тестувань", - сказав Степанов.
Він зазначив, що за минулий тиждень в Україні захворіло 21 556 осіб, при цьому на позаминулому тижні кількість нових інфікованих становила 18 729.
За словами міністра, також зросла кількість госпіталізованих з підтвердженим коронавірусом - за минулий тиждень таких пацієнтів було 3 740 (на позаминулому тижні 2920).
Як повідомлося, в Україні за минулу добу, 20 вересня, виявили 2 675 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом в Україні від початку пандемії коронавірус підтверджений у 178 353 осіб.