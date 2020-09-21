В Україні за тиждень кількість ПЛР-тестувань зросла на 24 тисячі

В Україні за тиждень кількість тестувань, проведених методом ПЛР, зросла на 24 тисячі.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми продовжуємо збільшувати кількість тестувань методом ПЛР - це основний метод діагностики коронавірусу. За минулий тиждень ми зробили 188 349 тестувань методом ПЛР. Це на 24 тисячі більше, ніж було на позаминулому тижні, коли було 164 929 тестувань", - сказав Степанов.

Він зазначив, що за минулий тиждень в Україні захворіло 21 556 осіб, при цьому на позаминулому тижні кількість нових інфікованих становила 18 729.

За словами міністра, також зросла кількість госпіталізованих з підтвердженим коронавірусом - за минулий тиждень таких пацієнтів було 3 740 (на позаминулому тижні 2920).

Як повідомлося, в Україні за минулу добу, 20 вересня, виявили 2 675 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом в Україні від початку пандемії коронавірус підтверджений у 178 353 осіб.