В Україні за добу одужали на 210 осіб більше, ніж було госпіталізовано

За минулу добу в Україні від коронавірусу одужали на 210 осіб більше, ніж госпіталізували.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Було госпіталізовано 548 осіб, одужало - 758 пацієнтів", - повідомив міністр.

За словами Степанова, за добу в Україні було проведено 31687 тестувань на виявлення COVID-19. Із них 23 927 досліджень методом ПЛР, а також 7760 - методом ІФА.

При цьому протягом 19 вересня коронавірус було виявлено у 200 дітей та у 111- медичних працівників.

Загалом за весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 175678 осіб, з них - 1444 дитини та 13830 медичних працівників.

Одужали за цей же період 77512 осіб, померло - 3557.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 19 вересня, в Україні було виявлено 2966 нових випадків коронавірусу. Померла від COVID-19 41 особа.

Найбільше випадків захворювання на коронавірус було зафіксовано на Харківщині - 424 випадки, Тернопільщині - 231 випадок, Одещині - 217 випадків. У Києві Covid-19 було підтверджено у 343 осіб.

Найбільше смертей від COVID-19 зафіксовано на Львівщині - 6 випадків, на Харківщині - 5 випадків, у Києві та на Тернопільщині - по 4 випадки.