Карантинні обмеження: Степанов обіцяє рішення щодо "червоних" зон у понеділок

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Щодо обмеження (в червоних зонах — ред.) засідання буде проведено в понеділок зранку за участі регіональних комісій ТЕБ та НС, вони будуть введені на території кожного з цих районів, які з 00 годин 21 вересня віднесені до червоного рівня епідемічної небезпеки”, - сказав Степанов.

Він нагадав, що в середу 16 вересня уряд ухвалив зміни до постанови 641, якими регламентуються обмеження в різних зонах епідемічної небезпеки.

“Згідно з новими правилами нової постанови, яка була прийнята за ініціативи МОЗ, самі обмеження, додаткові обмеження на червоному рівні визначаються рішенням Комісії ТЕБ та НС з урахуванням пропозицій регіональних комісій ТЕБ та НС. У нас є чіткі обмеження, які діють на червоному рівні — це обмеження роботи транспорту обмеження для шкільних або дошкільних закладів, роботи ТРЦ, кінотеатрів, спортзалів. Вони можуть бути введені всі, або, наприклад, лише обмеження роботи ТРЦ, кінотеатрів, спортзалів, або транспорту, в залежності від рівня епіднебезпеки. Такі обмеження вводяться рішенням комісії ТЕБ та НС з урахуванням пропозицій регіональних комісій ТЕБ та НС”, - пояснив Степанов.

Так, згідно з рішенням Державної комісії ТЕБ та НС, червоний рівень епідемічної небезпеки встановлений на 21 вересня у 14 адміністративно-територіальних одиницях.

Як повідомляв Укрінформ, 18 вересня Державна комісія ТЕБ та НС оновила розподіл адміністративно-територіальних одиниць по зонах епідемічної небезпеки. Київ залишається в помаранчевій зоні.