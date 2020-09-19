У МОЗ назвали місто, де захворюваність COVID-19 перевищує середню по країні

Про це глава МОЗ сказав на брифінгу у суботу, передає кореспондент Укрінформу.

Степанов зазначив, що Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій напередодні вирішила вивести з "червоної" зони міста Івано-Франківськ, Тернопіль, Ізмаїл, Біляївку, Болградський район Одеської області.

“Хочу зауважити, що у місті Тернопіль на вчорашню дату рівень захворюваності на 100 тисяч населення за 14 днів перевищує середній показник по країні в 4,97 раза... Я вчора ввечері мав розмову з мером міста щодо таких показників. Він у свою чергу пообіцяв, що вони максимально докладатимуть зусиль, щоб зменшити рівень захворюваності, запроваджуючи ті чи інші заходи, контролювати всі заходи, які встановлені на помаранчевому рівні”, - сказав міністр.

Він нагадав, що вчора Державна комісія ТЕБ та НС оновила розподіл адміністративно-територіальних одиниць по зонах епідемічної небезпеки. Відповідно до змін у постанов 641, яка регламентує карантинні обмеження в країні, до "червоної" зони належать ті регіони, де показник захворюваності на 100 тис. населення перевищує середній по країні в 5 разів.

Зокрема, до "червоної" зони було віднесено 14 адміністративно-територіальних одиниць, що на 23 менше від попереднього рішення Держкомісії ТЕБ та НС. Зокрема, до "червоної" зони було включено місто Бережани, Заліщицький та Тернопільський райони Тернопільської області. У цій зоні також залишилися 11 адміністративно-територіальних одиниць, яким червоний рівень було встановлено на позаминулому засіданні Держкомісії ТЕБ та НС,

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 вересня в Україні COVID-19 лабораторно підтверджено у 172 712 людей, за добу - у 3 240-ка.