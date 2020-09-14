У розпал пандемії головний медик Тернопільщини подав у відставку

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінку Богайчука у Фейсбуці.

«Я хотів би повідомити про те, що я подав у відставку з посади начальника управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації. Таке рішення я прийняв ще раніше, але у зв’язку з тим, що почалася пандемія коронавірусу, я змушений був його відкласти. Дякую усім, хто зі мною працював», - сказав у відеозверненні Богайчук.

При цьому чиновник не зазначив, чому лише тепер він зробив такий крок.

Буквально за кілька днів до своєї відставки Богайчук, характеризуючи ситуацію із COVID-19, сказав, що «ми маємо наслідки ігнорування протиепідемічних заходів, в тому числі органами місцевого самоврядування, які послаблювали на своїй території карантин, проводили масові заходи, виводили людей на пікети».

Він також додав, що нині в області є 184 апарати ШВЛ. Якщо буде масове надходження людей до стаціонару, медики не зможуть надавати адекватну допомогу.

За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, станом на ранок 14 вересня на Тернопільщині зафіксовано 9234 випадки COVID-19, за добу - 352 нові.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 14 вересня за добу підтверджено 2 462 нових випадки захворювання на COVID-19, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 156 797.