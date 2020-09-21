В Україні за добу COVID-19 виявили у 170 дітей та 75 медиків

В Україні за минулу добу коронавірус виявили у 170 дітей.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу захворіло 2 675 осіб, з них 170 дітей, а також 75 медичних працівників. Було госпіталізовано 493 людини", - сказав Степанов.

Він зазначив, що за весь час пандемії в Україні захворіло 11 664 дитини, а також 13 905 медпрацівників.

За його словами, за попередню добу загалом було здійснено 22 188 тестувань. З них 19 788 тестувань методм ПЛР, а також 2 400 досліджень методом ІФА.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 20 вересня, виявили 2 675 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом в Україні від початку пандемії коронавірус підтверджений у 178 353 осіб.