Місцева влада повністю відповідальна за дотримання карантину на своїх територіях — Мінрегіон

Від дотримання обмежувальних заходів у кожному регіоні залежить ситуація з поширенням COVID-19 в державі в цілому, при цьому повну відповідальність за дотримання умов карантину на своїх територіях несе місцева влада.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, інформує пресслужба міністерства.

У Мінрегіоні нагадали, що за повідомленням НСЗУ, станом на 30 вересня в Україні зафіксовано новий антирекорд – 4027 інфікувань за добу.

Зазначається, що сьогодні в лікарнях країни передбачена достатня кількість ліжок і лікарів для ефективного супротиву пандемії, але з огляду на динаміку збільшення кількості інфікувань Міністерство розвитку громад та територій наголошує, що від дотримання застережних заходів в кожному регіоні залежить ситуація в цілому з поширенням COVID-19 в державі.

«Місцева влада несе повну відповідальність за дотримання умов карантину на своїх територіях. Мери міст, депутати місцевих рад, усі представники влади на місцях повинні роз’яснювати людям, в чому полягає небезпека коронавірусу, чому потрібні карантинні обмеження, чому є обов’язковим носіння масок та використання дезінфекторів», – впевнений Чернишов.

Зазначається, що Мінрегіон проводить регулярні наради з керівництвом ОДА, на яких опрацьовуються нагальні питання, в тому числі щодо забезпечення медичної допомоги населенню та використання коштів на боротьбу з пандемією COVID-19 в регіонах. Аналізуються фактичні дані: стан протиепідемічних заходів в області, кількість щоденних тестів, забезпечення ліжкомісцями, динаміка захворюваності серед населення та медичних працівників по кожній області. Окрема увага фахівцями Мінрегіону приділяється забезпеченню дитячих садочків, шкіл, громадських місць засобами дезінфекції, налагодження роботи громадського транспорту в умовах пандемії та іншим питанням.

Повідомляється також, що за дорученням уряду для контролю стану протиепідемічних заходів в усіх областях України працювали моніторингові групи Мінрегіону. Звіти моніторингових груп були скеровані до Кабінету Міністрів та заслухані на засіданнях комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Під час робочих поїздок до областей Чернишов наголошує на необхідності врахувати керівництвом ОДА зауваження робочих груп Мінрегіону у своїй подальшій роботі, йдеться у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що в Україні проведена реформа децентралізації, яка значно розширила повноваження місцевої влади та збільшила фінансування для реалізації цих повноважень. «Подолання загрози коронавірусу є спільним завданням для всіх органів влади, в тому числі й для місцевої», – наголошує міністр розвитку громад та територій.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 30 вересня в Україні зафіксовано 4027 випадків інфікування коронавірусом за добу, що є найбільшою кількістю з початку ведення такої статистики. Кількість активних хворих становить 112 470 осіб. Загалом в Україні 208 959 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4129 летальних, 92 360 пацієнтів одужали Проведено 2 278 248 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 2 110 пацієнтів.