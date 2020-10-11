Студентів переведуть на «дистанційку», канікули у школах почнуться раніше – Радуцький

В Україні з метою запобігання поширенню коронавірусу готуються ввести дистанційне навчання у вищих навчальних закладах, осінні канікули у школах розпочнуться раніше.

Як повідомляє Укрінформ, про це голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький повідомив у Фейсбуці, із посиланням на рішення, прийняті на нараді у президента Володимира Зеленського.

«Тимчасово переводимо ВНЗ на дистанційне навчання. Це рішення повністю підтримує керівництво навчальних закладів. На жаль, вже маємо кілька спалахів зараження співробітників та студентів, і навіть смертельні випадки. Минулого тижня загинув декан географічного факультету КНУ ім. Шевченка», - зауважив Радуцький.

Окрім того, за його словами, осінні канікули у школах мають розпочатись раніше, оптимально - до 15 жовтня. Утім, дату початку канікул визначає місцева влада.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 261 034 випадки COVID-19, із них 4 972 летальні, 113 507 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 4 768 нових випадків.