В Україні послабити карантин готова лише одна область — МОЗ

Ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні дозволяє послабити карантин лише в Кіровоградській області.

Як передає Укрінформ із посиланням на Міністерство охорони здоров'я, про це свідчать індикаторні показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 станом на 11 жовтня.

Згідно з цими даними, у Кіровоградській області показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення становить на 24,8 і не перевищує визначений МОЗ базовий рівень захворюваності.

Решта 24 області та місто Київ не готові до пом'якшення протиепідемічних заходів, враховуючи перевищення індикаторних показників.

Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається той, у якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більше 50 відсотків протягом п’яти днів поспіль; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності.

Як повідомлялося, станом на 11 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 261 034 випадки COVID-19, із них 4 972 летальні, 113 507 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 4 768 нових випадків.