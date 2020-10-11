Найбільша заповненість лікарень хворими на COVID-19 у чотирьох областях та Києві — МОЗ

Найбільш напружена ситуація із заповненням лікарень хворими на COVID-19 у Донецькій, Одеській, Харківській, Сумській областях та у місті Києві.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов сказав у неділю на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Найбільш напружена ситуація з точки зору ліжкового фонду, наповненості наших лікарень - у Донецькій, Одеській областях, у місті Київ, у Харківській області. Тобто, ті регіони, де у нас зараз велика кількість нових випадків реєструється. Також Сумська область», - сказав Степанов.

За його словами, найбільше нових хворих виявлено у Харківській області – 593, зокрема у Харкові 411, у Києві – 502, у Хмельницькій області – 328, у Житомирській – 302, у Рівненській – 234.

Міністр додав, що загалом у лікарнях із підтвердженим діагнозом COVID-19 або з підозрою на коронавірусну хворобу перебуває 19 404 пацієнти.

Він поінформував, що за попередню добу в Україні проведено понад 33 тисячі тестувань на коронавірус.

Як повідомлялося, в Україні протягом минулої доби, 10 жовтня, виявили 4 768 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 261 034.