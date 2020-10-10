Степанов: Приватні лабораторії не робитимуть COVID-тести людям з вулиці коштом МОЗ

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) залучатиме приватні лабораторії, контрактуватиме їх для проведення тестування на коронавірус.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Учора на засіданні Кабінету Міністрів за нашою ініціативою була прийнята постанова про залучення приватних лабораторій, їх можливостей саме до процесу тестування. У який спосіб це відбуватиметься. Ми будемо контрактувати через наші лабораторні центри можливості приватних лабораторій щодо проведення самих тестувань. Наша мобільна бригада або лікарня, яка здійснює забір (тобто мазок) у людини, буде передавати його у приватні лабораторії, які проводитимуть саме тестування на відповідному лабораторному обладнанні”, - розповів Степанов.

Це важливо, наголосив міністр, оскільки люди цікавляться, як це відбуватиметься. За словами Степанова, це не означає, що приватні лабораторії робитимуть для людей з вулиці ці тести. “Тому що ми не зможемо це проконтролювати. Тому що ми будемо приватним лабораторіям сплачувати кошти. Отже, ми будемо контрактувати їх і відвозити їм зразки, щоб вони проводили тестування”, - пояснив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби виявили 5 728 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 256 266. Найбільша кількість хворих на COVID-19 зареєстрована в Києві, Харківській, Тернопільській, Львівській та Одеській областях.