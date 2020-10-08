Лабораторії здебільшого використовують ПЛР-тести українських виробників — Степанов

Лабораторії в Україні в основному використовують тести українського виробництва, від приватних виробників.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі Українського радіо.

"Ми зараз закуповуємо ті тести, які закуповують наші лабораторні центри. Це два українські виробники. Також інколи вони закуповують корейські тести, якщо говорити про ПЛР. Але в основному тести українського виробництва, від приватних виробників", - сказав Степанов.

Він зазначив, що всі тести закуповують за державні кошти. За його словами, закуповуються тести, які відповідно зареєстровані в Україні та які пройшли відповідні верифікації в референс лабораторії. "Це означає, що ці тести можуть бути використані і результати, які вони показують, відповідають встановленим критеріям", - додав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 8 жовтня лабораторно підтверджено 244 734 випадки COVID-19, за добу — 5 397 нових.