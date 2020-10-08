В українських лікарнях з COVID-19 — понад 20 тисяч пацієнтів

Станом на ранок 8 жовтня в лікарнях з COVID-19 перебуває більше як 20 тисяч пацієнтів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“У лікарнях на ранок перебуває більше як 20 тисяч хворих, кожного дня ця кількість збільшується ... За добу госпіталізовано 900 осіб з підтвердженим діагнозом. За останню добу зафіксовано 93 летальних випадків, 2 263 пацієнти одужали”, - сказав Степанов.

За добу було здійснено 57 331 тест на виявлення COVID-19, з них - 34 295 методом ПЛР, 23 36 — методом ІФА.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 8 жовтня лабораторно підтверджено 244 734 випадки COVID-19, за добу — 5 397 нових.