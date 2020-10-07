У МОЗ сказали, скільки медиків померли від COVID-19 за час пандемії

В Україні за час пандемії від COVID-19 померли 132 медичні працівники.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Станом на сьогодні кількість померлих від COVID-19 медпрацівників складає 132 особи... Те, що стосується виплат родинам померлих, - це питання Фонду соціального страхування. Ми одразу передаємо відповідну інформацію туди, і далі по встановлених механізмах оформлюється документи, щоб робити відповідні виплати", - сказав Степанов.

Водночас міністр наголосив, що з квітня захворюваність серед медпрацівників COVID-19 істотно зменшилася. Так, у квітні вона становила 20% від усіх захворілих, зараз, за словами Степанова, не перевищує 5%.

За даними МОЗ, всього в Україні на COVID-19 з початку пандемії захворіли 16 864 медпрацівники. За добу з 6 жовтня — 251 медпрацівник.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 7 жовтня лабораторно підтверджено 239 337 випадків захворювання на COVID-19, за добу захворіли 4 753 особи.