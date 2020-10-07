На окупованому Донбасі від COVID-19 померли 265 осіб – ООН

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей зареєстровано 4 888 випадків коронавірусу, зокрема 265 осіб загинули.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють в Управлінні з координації гуманітарних питань ООН.

Як зазначили в Управлінні, з приходом холодів через поширення коронавірусу ситуація на окупованому Донбасі погіршуватиметься.

«Зараз там госпіталізують вже близько 700 людей за день, перебування пацієнтів у лікарнях стає все тривалішим, і система охорони здоров'я незабаром перестане справлятися з напливом заражених», - заявили в ООН.

Гуманітарні організації надають жителям сходу України воду, продукти харчування, ковдри, подушки, одяг та інші предмети першої необхідності, а також екстрену медичну допомогу та психологічну підтримку. Однак, станом на початок жовтня, план гуманітарного реагування для України було профінансовано лише на 36 відсотків.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 7 жовтня лабораторно підтверджено 239 337 випадків COVID-19, з них за добу – 4 753.

фото: Андрій Скакодуб