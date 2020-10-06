Окупанти привели війська на Донбасі у повну бойову готовність – розвідка

Російські окупаційні війська приведені у повну бойову готовність в рамках командно-штабних навчань на Донбасі. До навчань залучено максимальну кількість особового складу мотострілецьких, танкових, артилерійських підрозділів і підрозділів протиповітряної оборони.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу 6 жовтня повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони.

«Командування ЗС РФ продовжує нарощувати боєздатність з’єднань і частин оперативного угруповання російсько-окупаційних військ. Так, 5 жовтня цього року, на єдиному оперативному фоні розпочато командно-штабні навчання з органами військового управління, частинами і підрозділами першого та другого армійських корпусів російсько-окупаційних військ, які приведені у бойову готовність «Повна» (по навчанню). На полігонах, в районах зосередження військ окупантів проводяться тренування і розгортання польових командних пунктів», - заявив речник.

Крім того, за словами Мотузяника, противник активізував заходи бойової підготовки із залученням максимальної кількості особового складу мотострілецьких, танкових, артилерійських підрозділів і підрозділів протиповітряної оборони.

Як повідомляв Укрінформ, у період із 16 до 25 вересня на Львівщині перебувало близько 4 тисяч військових із 10 країн для участі у міжнародному українсько-американському військовому навчанні Rapid Trident 2020.

Участь у навчаннях взяли підрозділи СБУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції, Управління державної охорони та інших силових відомств. Крім Збройних сил України та США, участь в навчаннях взяли військовослужбовці з Німеччини, Данії, Румунії, Литви, Польщі, Канади і Великої Британії.

Згідно зі сценарієм навчань, угруповання військ союзницьких держав охороняли територію країни, яку намагалась окупувати країна-агресор. Під час виконання завдань важливе місце відводилось протидиверсійній і антитерористичній діям.

Українсько-американське командно-штабне навчання із залученням військ Rapid Trident – 2020 тривало впродовж двох тижнів у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.