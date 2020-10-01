ЄС непокоїть, що окупанти досі обмежують доступ ОБСЄ до кордону на Донбасі

ЄС непокоїть, що окупанти досі обмежують доступ ОБСЄ до кордону на Донбасі

Укрінформ
Європейський Союз занепокоєний тим, що доступ СММ ОБСЄ до непідконтрольної уряду України ділянки українсько-російського державного кордону залишається обмеженим.

Про це йдеться у заяві Євросоюзу щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 1 жовтня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми занепокоєні тим, що, зокрема, доступ Місії до прилеглих до українсько-російського державного кордону районів, які не знаходяться під контролем Уряду України, залишається обмеженим. У цьому контексті ми будемо підтримувати заходи щодо підвищення прозорості на українсько-російському кордоні, включаючи ті, які були запропоновані з боку СММ", - йдеться у заяві.

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В ЄС зазначили, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні "виступає як вуха та очі міжнародної спільноти в зоні конфлікту".

"Відповідно до свого мандату вона (СММ ОБСЄ - ред.) повинна мати безперешкодний доступ до всієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. На жаль, СММ продовжує постійно стикатися з перешкодами у свободі пересування, переважно в районах, які зайняті підтримуваними Росією збройними формуваннями", - зазначається у заяві.

Окремо в Євросоюзі наголосили, що усі спроби перешкодити роботі СММ, включаючи намагання знищити активи Місії, є неприйнятними.

"Відповідальні за будь-яке умисне пошкодження, знищення або втрату БПЛА СММ та інших активів повинні нести відповідальність як політично, так і фінансово. Ми закликаємо Росію використовувати свій суттєвий і незаперечний вплив на збройні формування, які вона підтримує, щоб скасувати усі обмеження щодо СММ та використання її активів", - заявили в ЄС.

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Як повідомлялося, 30 вересня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в режимі відеоконференції за участю делегацій України, Російської Федерації та за модераторством ОБСЄ. На ньому глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук закликав уповноваженого представника РФ Бориса Гризлова «не блокувати переговорний процес і зосередитися на питаннях, у вирішенні яких зацікавлені громадяни України».

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