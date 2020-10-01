ЄС непокоїть, що окупанти досі обмежують доступ ОБСЄ до кордону на Донбасі

Європейський Союз занепокоєний тим, що доступ СММ ОБСЄ до непідконтрольної уряду України ділянки українсько-російського державного кордону залишається обмеженим.

Про це йдеться у заяві Євросоюзу щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 1 жовтня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми занепокоєні тим, що, зокрема, доступ Місії до прилеглих до українсько-російського державного кордону районів, які не знаходяться під контролем Уряду України, залишається обмеженим. У цьому контексті ми будемо підтримувати заходи щодо підвищення прозорості на українсько-російському кордоні, включаючи ті, які були запропоновані з боку СММ", - йдеться у заяві.

В ЄС зазначили, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні "виступає як вуха та очі міжнародної спільноти в зоні конфлікту".

"Відповідно до свого мандату вона (СММ ОБСЄ - ред.) повинна мати безперешкодний доступ до всієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. На жаль, СММ продовжує постійно стикатися з перешкодами у свободі пересування, переважно в районах, які зайняті підтримуваними Росією збройними формуваннями", - зазначається у заяві.

Окремо в Євросоюзі наголосили, що усі спроби перешкодити роботі СММ, включаючи намагання знищити активи Місії, є неприйнятними.

"Відповідальні за будь-яке умисне пошкодження, знищення або втрату БПЛА СММ та інших активів повинні нести відповідальність як політично, так і фінансово. Ми закликаємо Росію використовувати свій суттєвий і незаперечний вплив на збройні формування, які вона підтримує, щоб скасувати усі обмеження щодо СММ та використання її активів", - заявили в ЄС.

Як повідомлялося, 30 вересня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в режимі відеоконференції за участю делегацій України, Російської Федерації та за модераторством ОБСЄ. На ньому глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук закликав уповноваженого представника РФ Бориса Гризлова «не блокувати переговорний процес і зосередитися на питаннях, у вирішенні яких зацікавлені громадяни України».