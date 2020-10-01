Росія вимагає «спільних інспекцій» на Донбасі для перевірки звітів ОБСЄ

Російська делегація на переговорах в ТКГ хоче перегляду погоджених 22 липня додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, вимагаючи, зокрема, проведення «спільних інспекцій» для перевірки звітів СММ ОБСЄ.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 1 жовтня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Не безпековому треку представники Росії в ТКГ виступають за перегляд додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, погоджених 22 липня після тривалих переговорів та скрупульозної підготовчої роботи", - заявив Цимбалюк, привертаючи увагу присутніх делегацій до блокування Росією переговорів у рамках ТКГ.

Український дипломат вказав на те, що російська сторона робить це, попри численні звіти СММ ОБСЄ про те, що нинішній режим припинення вогню реально працює, за винятком окремих порушень.

"Росія натомість вимагає проведення так званих спільних інспекцій для перевірки звітів та висновків ОБСЄ. Дозвольте мені чітко заявити: Україна повністю довіряє ОБСЄ та високо цінує важливе звітування з боку СММ", - заявив Цимбалюк.

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Очільник місії України при ОБСЄ наголосив, що блокування делегацією РФ мирних переговорів у рамках ТКГ на різних треках є "абсолютно неприйнятним", і ситуація вже дійшла того стану, що "настав час бити на сполох" із цього приводу. За його словами, протягом декількох тижнів продуктивна робота в рамках ТКГ фактично призупинена, попри низку практичних рішень та домовленостей, погоджених на експертному рівні.

Як повідомляв Укрінформ, 30 вересня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в режимі відеоконференції за участю делегацій України, Російської Федерації та за модераторства ОБСЄ.

Близько чотирьох годин тривало обговорення процедурних питань, що, однак, не дозволило одразу перейти до розгляду питань порядку денного засідання.

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук на початку засідання закликав росіян не блокувати переговорний процес і зосередитися на питаннях, у вирішенні яких зацікавлені громадяни України.

Глава делегації України закликав не створювати «каменів спотикання», а «рухатися вперед, зосередившись на посиленні режиму припинення вогню, звільненні утримуваних сторонами осіб, розв’язанні проблем, у вирішенні яких зацікавлені прості люди».