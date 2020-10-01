Росія вела запис засідання ТКГ, не погоджений з іншими учасниками - Цимбалюк

Вчорашнє засідання Тристоронньої контактної групи призупинялося на 3,5 години через не погоджену з іншими учасниками вимогу російської делегації вести аудіо- або відеозапис зустрічі.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 1 жовтня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Робота Тристоронньої контактної групи вчора фактично була зупинена на три з половиною години через вимогу російської делегації проводити аудіо- чи відеозапис зустрічі, незважаючи на усталену дипломатичну практику та попередні традиції в ТКГ", - сказав Цимбалюк.

За його словами, не дивно, що ТКГ на засіданні у середу вкотре не змогла завершити важливу роботу, вже давно закінчену на рівні робочих груп, зокрема щодо розмінування та в інших сферах.

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"Вимоги Росії внести зміни до постанови, прийнятої українським парламентом про проведення місцевих виборів 25 жовтня, є лише приводом – простим виправданням для відмови Росії від імплементації Мінських домовленостей та домовленостей, досягнутих у форматі Нормандської четвірки, в першу чергу Загальних узгоджених висновків від 9 грудня 2019 року", - наголосив очільник місії України при ОБСЄ, звертаючи увагу представників іноземних делегацій до блокування Росією продуктивної роботи в ТКГ.

Як повідомлялося, 30 вересня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в режимі відеоконференції за участю делегацій України, Російської Федерації та за модераторством ОБСЄ. На ньому глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук закликав уповноваженого представника РФ Бориса Гризлова «не блокувати переговорний процес і зосередитися на питаннях, у вирішенні яких зацікавлені громадяни України».