Кравчук у ТКГ закликав Росію не створювати каменів спотикання

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в режимі відеоконференції за участю делегацій України, Російської Федерації та за модераторства ОБСЄ.

Про це 30 вересня повідомляє Офіс Президента.

Близько чотирьох годин тривало обговорення процедурних питань, що, однак, не дозволило одразу перейти до розгляду питань порядку денного засідання.

«Не блокувати переговорний процес і зосередитися на питаннях, у вирішенні яких зацікавлені громадяни України», – закликав уповноваженого представника Російської Федерації Бориса Гризлова глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук на початку засідання.

За його словами, «сторони мають працювати над реалізацією рішень глав держав Нормандського формату, досягнутих під час Паризького саміту, наближаючи мир, якого так прагнуть люди».

Кравчук, зокрема, наголосив, що українська делегація готова до конструктивної роботи над вирішенням питань, що входять до порядку денного діяльності ТКГ.

Глава делегації України закликав не створювати «каменів спотикання», а «рухатися вперед, зосередившись на посиленні режиму припинення вогню, звільненні утримуваних сторонами осіб, розв’язанні проблем, у вирішенні яких зацікавлені прості люди».

Звертаючись до Гризлова, Кравчук заявив: «Не висувайте нам ультиматумів. Ми не в СРСР і не під Кремлем. Україна – незалежна держава, яка не дозволить диктувати їй будь-які умови!»

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі також подякував спеціальному представнику чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ пані Хайді Грау за зусилля, яких докладає Організація для досягнення миру й відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

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Як повідомляв Укрінформ, 30 вересня Президент Володимир Зеленський вивів зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна, який 29 вересня на засіданні парламентського комітету заявив, що не бачить "жодного підтвердження" війни між Росією й Україною, назвав Росію "контрагентом", а також заявив про необхідність оголосити загальну амністію на Донбасі.

Комітет Верховної Ради вирішив ініціювати ухвалення постанови, в якій закликати Президента Володимира Зеленського припинити перебування Фокіна в делегації України для участі у Тристоронній контактній групі.

Фокін був призначений першим заступником голови української делегації в ТКГ 18 серпня цього року.