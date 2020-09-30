Зеленський вивів Фокіна зі складу ТКГ

Президент Володимир Зеленський вивів Вітольда Фокіна зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі та увільнив його від виконання обов'язків першого заступника глави делегації.

Відповідний указ №414/2020 глава держави підписав 30 вересня, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Президента.

“Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо питань делегації України для участі в Тристоронній контактній групі. Цим документом Вітольд Фокін виведений зі складу делегації України в ТКГ та увільнений від виконання обов'язків першого заступника глави делегації”, - ідеться в повідомленні.

В ОП заявили, що для Президента є принциповим, щоб усі, на кого покладено виконання функцій від імені держави, завжди керувалися у своїй діяльності та висловлюваннях національними інтересами України й чинили справедливо.

Зеленський, зокрема, констатував, що Фокін відступив передусім “від справедливої оцінки” тимчасової окупації Росією Криму, міста Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей.

“Представляти державу на будь-якому рівні – це не шанс для особистих поглядів та амбіцій, це – безумовний обов'язок втілювати в життя позицію держави та інтереси українського народу”, - наголосили в Офісі глави держави.

Водночас зазначається, що робота української делегації в ТКГ продовжиться на основі чіткого розуміння повного контролю Росією тимчасово окупованих територій України.

В ОП зауважили, що головною метою української делегації, як і всієї держави, є повернення виключно на українських умовах усіх тимчасово окупованих територій, наших людей, а також встановлення довготривалого миру.

“Підкреслюємо, що не можна просто назвати миром умови тимчасової окупації частини нашої території, заплющивши очі на існування окупаційних структур та повну відсутність безпеки на цій території. Потрібно вивести з України всі незаконні збройні формування, їхню військову техніку, провести повну деокупацію та повернути Україні контроль над частиною кордону з Росією. Тільки це може бути шляхом до справжнього миру”, - додали в Офісі Президента.

Разом з тим в ОП закликали членів делегації України в ТКГ працювати в режимі 24/7 для досягнення вказаної головної мети.

Як повідомлялося, Фокін 29 вересня на засіданні парламентського комітету заявив, зокрема, що не бачить "жодного підтвердження" війни між Росією й Україною.

Він назвав Росію "контрагентом", а також знову заявив про необхідність оголосити загальну амністію на Донбасі.

Комітет Верховної Ради вирішив ініціювати ухвалення постанови, в якій закликати Президента Володимира Зеленського припинити перебування Фокіна в делегації України для участі у Тристоронній контактній групі.

Фокін був призначений першим заступником голови української делегації в ТКГ 18 серпня цього року.