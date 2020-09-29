Фокін заявив, не бачить на Донбасі війни між Україною та РФ
Про це він сказав 29 вересня під час засідання Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Відповідаючи на запитання депутатів, Фокін сказав: “Я констатую, що на Сході ведеться війна проти Збройних сил України, яку ведуть бойовики і найманці майже з 30-ти країн світу... Уточню: за активної підтримки Російської Федерації”.
Водночас на уточнювальне запитання, чи вважає він збройне протистояння на Донбасі війною з Росією, перший заступник глави української делегації в ТКГ відповів: “Стосовно війни: я не політик і зробити якесь визначення цього я не можу. Бо жодного підтвердження того, що там ведеться війна між Україною та Росією, поки що я не бачу”.
Як повідомляв Укрінформ, в одному з інтерв'ю Фокін раніше заявляв, що війна на Донбасі припиниться за умови надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей. Також Фокін виступив за оголошення загальної амністії.