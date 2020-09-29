Фокін заявив, не бачить на Донбасі війни між Україною та РФ

Перший заступник глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін заявив, що не вбачає підтверджень того, що на Донбасі ведеться війна між Україною та Росією.

Про це він сказав 29 вересня під час засідання Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідаючи на запитання депутатів, Фокін сказав: “Я констатую, що на Сході ведеться війна проти Збройних сил України, яку ведуть бойовики і найманці майже з 30-ти країн світу... Уточню: за активної підтримки Російської Федерації”.

Водночас на уточнювальне запитання, чи вважає він збройне протистояння на Донбасі війною з Росією, перший заступник глави української делегації в ТКГ відповів: “Стосовно війни: я не політик і зробити якесь визначення цього я не можу. Бо жодного підтвердження того, що там ведеться війна між Україною та Росією, поки що я не бачу”.

Як повідомляв Укрінформ, в одному з інтерв'ю Фокін раніше заявляв, що війна на Донбасі припиниться за умови надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей. Також Фокін виступив за оголошення загальної амністії.