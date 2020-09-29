Фокін вибачився, що назвав бойовиків на Донбасі "повстанцями"

Перший заступник глави делегації України у Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін вважає, що некоректно назвав бойовиків на Донбасі повстанцями.

Як передає Укрінформ, про це він заявив 29 вересня під час засідання Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

“Я вибачився перед людьми, які обурилися тим, що я назвав тих, хто воює проти наших воїнів, повстанцями. Це було некоректно, я погоджуюсь із вами (членами комітету - ред.), але не в порядку реабілітації чи виправдовування”, - сказав Фокін.

Водночас він зазначив, що ця фраза пролунала в доповіді “на той час гаранта Конституції Петра Олексійовича Порошенка, який виступав з лекцією в Цюрихському університеті і теж сказав, що це повстанці”.

Як повідомляв Укрінформ, Фокін, який є заступником Леоніда Кравчука у ТКГ, в інтерв'ю “Українському радіо” назвав “повстанцями” іррегулярні незаконні збройні формування та групи найманців на Донбасі.

Окрім того, в одному з інтерв'ю заявив, що, на його думку, війна на Донбасі припиниться і збережеться життя українських бійців за умови надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей. Також Фокін виступив і за оголошення загальної амністії.