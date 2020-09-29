Рада проситиме Зеленського звільнити Фокіна із ТКГ - рішення комітету

Комітет Верховної Ради вирішив ініціювати ухвалення постанови, в якій закликати Президента Володимира Зеленського припинити перебування Вітольда Фокіна в делегації України для участі у Тристоронній контактній групі.

Як передає Укрінформ, ухвалення цього рішення підтримали 10 із 16-ти присутніх на засіданні 29 вересня членів комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Із відповідною пропозицією виступив перший заступник голови комітету Роман Лозинський (фракція "Голос").

Так, за результатами заслуховування першого заступника глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна комітет вирішив ініціювати прийняття ВР постанови “Про звернення до Президента України, Голови Національної ради безпеки та оборони України Володимира Зеленського щодо недопущення зради національних інтересів України в ході здійснення політико-дипломатичних заходів для припинення триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України”.

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У проєкті документа, висловлюючи глибоке занепокоєння глибокими, системними і такими, що ставлять під загрозу державний суверенітет і національну безпеку, висловлювання та дії Фокіна, комітет пропонує Раді закликати Президента, з-поміж іншого, засудити їх і припинити перебування Фокіна в українській делегації в ТКГ.

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Водночас деякі члени комітету, зокрема народна депутатка від фракції “Опозиційна платформа — За життя” Тетяна Плачкова, заперечили проти ухвалення такого рішення комітету. Так, Плачкова апелювала до того, що такого питання не було у порядку денному засідання 29 вересня, адже він включав лише одне питання — заслуховування позиції Фокіна.

Як повідомляв Укрінформ, Фокін, який є заступником Леоніда Кравчука у ТКГ, в одному з інтерв'ю заявив, що, на його думку, війна на Донбасі припиниться і збережеться життя українських бійців за умови надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей. Також Фокін виступив і за оголошення загальної амністії.